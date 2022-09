Scholen in de Achterhoek zijn voorbereid op een coronaherfst

Op dit moment zit de samenleving in fase donkergroen, de eerste fase. Dat wil zeggen dat er nog niet zo veel aan de hand is. Scholen moeten zorgen voor goede hygiëne en ventilatie, maar verder draait alles gewoon door.

Twee gevallen in de eerste twee weken

Dat het zomaar ineens om kan slaan hebben ze geweten in Winterswijk. Op openbare basisschool De Stegeman werden, in de tweede schoolweek van het nieuwe schooljaar, twee leerkrachten ziek. Allebei corona. ,,Ik dacht eigenlijk dat het weg was, maar niets was minder waar,” zegt directeur Jeroen Folkers.

Met man en macht moest de school op zoek naar vervanging. Dat bleek geen sinecure. Door andere meesters en juffen extra te laten werken werd het probleem opgelost. ,,Die vervangingsproblematiek blijft actueel, ook als er dadelijk toch meer coronagevallen komen,” zegt Folkers.

De Stegeman maakt deel uit van SOPOW, dat is het overkoepelend orgaan van de negen openbare basisscholen in Winterswijk. Folkers is daar Covid-manager. Nu is de situatie weer rustig, maar het specifieke plan voor een coronaherfst is klaar. In grote lijnen volgt de schoolorganisatie de overheid.

Niet wachten op de overheid

De middelbare scholen werken met diezelfde kaart. Alleen geeft directeur Hans Baan van het Metzo College aan dat hij in de beginfase zelf gaat schakelen naar een zwaarder scenario. Hij wacht niet op de overheid. Als voorbeeld geeft Baan de overstap naar de tweede, lichtgroene fase. ,,Wanneer er op een dag drie meldingen worden gemaakt van Covid door medewerkers of leerlingen, dan gaat de school testen uitdelen en ieder lokaal weer voorzien van hygiënemiddelen.”

Rector Laurien Crump van het Schaersvoorde pakt ook de ruimtes binnen de scenario's van de overheid. ,,Als op één van de leslocaties de situatie al rood is, dan gaan we niet wachten op de overheid.” Wel benadrukt Crump dat ze in alle gevallen op zoek zijn naar de balans. ,,We weten nu dat het mentaal niet goed is voor leerlingen om maandenlang niet op school te komen, daar moet je wel rekening mee houden.”

Hopen dat het niet opleeft

Rood is het moment waarop scholen nog maar de helft van het aantal leerlingen in de gebouwen mag hebben. Hoe ze dat indelen is aan hen zelf. Bijvoorbeeld halve klassen en afstand tussen iedere leerling. En geheel of gedeeltelijk online les.

Directeur Baan van het Metzo verwacht dat dat scenario niet hoeft worden ingezet. ,,Mensen zijn opener. Dus we weten eerder of er sprake is van Covid. Dat helpt op de langere termijn.”

Crump is daar nog niet van overtuigd. ,,Voor veel mensen lijkt corona nu een ver-van-mijn-bedshow en daarom brengen we het bij iedereen onder de aandacht, in de hoop dat het niet opleeft.”

Personeelsproblemen Ook bij de kinderopvang van Humankind, met ongeveer honderd opvanglocaties in de Achterhoek en Liemers, hopen ze dat de situatie blijft zoals hij is. Daar is het nu nog rustig en zitten ze in de eerste twee scenario’s. ,,We zijn alert op klachten, wijzen ouders daar ook op en vragen waar nodig om te testen,” zegt woordvoerder Lisette van Vugt. Als er wel iets verandert, dan kan de organisatie goed schakelen. ,,Na twee jaar corona liggen alle draaiboeken wel klaar.” Mocht er toch een coronaherfst komen en er veel personeel uitvallen, dan wordt gekeken hoe dat op te vangen. Veel collega’s werken bijvoorbeeld extra. ,,Het rooster is altijd een een uitdaging, maar als er weer corona komt dan wordt het er niet makkelijker op,” besluit Van Vugt.