Scholen sluiten vrijdag eerder vanwege storm Eunice, ook GGD ’s middags dicht

‘Uniek’ duurzaam project in Lochem komt in stroomver­snel­ling: mogelijk deze winter waterstof­gas in villa’s

Energiezuinige monumentale panden onmogelijk? In Lochem denken ze daar anders over. Nog dit jaar hopen netbeheerder Alliander en energiecoöperatie LochemEnergie huizen in de wijk Berkeloord aan te sluiten op een waterstofgasleiding. Dat gaat niet zonder slag of stoot. ,,Er waren eerst vijftien huishoudens, nu zijn het er nog negen.’’

14:49