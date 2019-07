Scholieren de dupe van vakantiedienstregeling, Kas (14) uit Zelhem komt dagelijks te laat op school

Kas van Zelst (14) uit Zelhem reist elke dag met de bus naar school in Doetinchem. Hij zit in de tweede klas op VSO Isselborgh, een school voor speciaal onderwijs. Een afstand van 14 kilometer, die hij niet meer fietst sinds hij de ziekte van Pfeiffer kreeg.



Bij de bushalte op de Markt in Zelhem vertelt hij dat zijn bus – lijn 23 – normaal gesproken om 7.39 uur vertrekt. Dan is hij netjes op tijd voor het eerste lesuur. Maar sinds afgelopen maandag vervalt die bus vanwege de vakantiedienstregeling. ,,Ik vind het raar. De scholen zijn nog steeds in volop bezig. Waar baseren ze het op dat het vakantie is?’’, aldus Kas.