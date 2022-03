Scholieren ervaren combi beperking en sporten tijdens clinic rolstoelbasketbal

Sport Federatie Berkelland (SFB) is initiatiefnemer/uitvoerder van het project. Het is de bedoeling alle voortgezet onderwijsscholen in Berkelland te bedienen met deze clinics tijdens de gymlessen. Om zo de jongeren meer te weten te laten komen over het hebben van een beperking en het aangepast sporten.

Rolstoelbasketballer en docent John vertelde de jongeren over zijn auto-ongeluk waardoor hij 16 jaar geleden in één klap zijn benen niet meer kon gebruiken en in een rolstoel terecht kwam. Hij liet zich daardoor niet uit het veld slaan en ging door met sporten en werd rolstoelbasketballer. „Mensen in een rolstoel zijn niet zielig, behandel ze met respect, ze hebben net als heel veel andere mensen een beperking, maar kunnen met behulp van in dit geval een rolstoel heel veel”, vertelde John. „Een ander heeft bijvoorbeeld een bril of gehoorapparaat nodig om goed te kunnen zien of horen.”

Op de website www.unieksporten.nl kun je zien wat er allemaal voor mensen met een beperking te doen is in de buurt. Maar zelfs zonder beperking kun je meedoen aan bijvoorbeeld rolstoelbasketbal!

Klim maar eens zonder je benen te gebruiken in een rolstoel

In de les leerden de jongeren hoe zwaar het is om zonder je benen te gebruiken in een rolstoel te klimmen. Ook leerden ze: hoe om te gaan met mensen met een beperking, hoe om te gaan met de rolstoel zelf en dat sporten voor mensen met een beperking heel normaal is. Natuurlijk werd er gebasketbald en dat ging er lekker fanatiek aan toe. De komende maanden zullen de andere voortgezet onderwijs scholen in Berkelland aan bod komen.

Woon je in Berkelland en heb je vragen over aangepast sporten, neem dan contact op met de SFB via info@sportfederatieberkelland.nl of bel 0545-476727.