Scholieren krijgen wiskunde in Borculose feestzaal Kerkemeijer: ‘Hier ku’j best fijn zitt’n!’

VVD blijft grootste in Berkelland, BBB met stip op 5 en SP verliest fors

18 maart BORCULO - De VVD is niet alleen landelijk, maar ook in Berkelland net als vier jaar geleden de grootste. BoerBurgerBeweging (BBB) komt met 8 procent van de stemmen met stip binnen op plek 5 in de Achterhoekse gemeente. SP is de grote verliezer. In alle achttien gemeenten in Twente en het oostelijke deel van de Achterhoek zijn de uitslagen nu bekend.