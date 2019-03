Boze voorzitter Wehlse processie stopt ermee en zet altaar voor de kerk

16:15 WEHL - Marc van Aalst legt zijn taak als voorzitter van de werkgroep van de processie in Wehl per direct neer. Een gesprek met de pastoor leverde niets op. Van Aalst is boos omdat hij niet is ingelicht over de verplaatsing van de jaarlijkse processie.