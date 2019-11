Scholieren uit Lochem gaan met verfkwasten graffiti in 'saaie tunnel’ te lijf

,,De fietstunnel was saai. Hij ziet er zo veel fraaier uit en een mooie extra bijkomstigheid is dat er nu geen plek meer is voor graffiti’’, zegt Jan Kellenaers, eenmaal uit geverfd. De docent Beeldende Vorming van het Staring College is de hele week al met verfkwasten in de weer, samen met leerlingen van de school. ,,De provincie Gelderland financiert het. Wij kregen de vraag of we een prijsvraag onder leerlingen wilden uitzetten voor een mooi ontwerp.’’