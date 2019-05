Schommelen, maar ook breien om de speeltuin te redden

Zwaargewon­de bij au­to-ongeluk Sinderen, twee personen zijn er vandoor

12 mei SINDEREN - Bij een ernstig ongeval op de Sinderenseweg in Sinderen is zondagavond tenminste een persoon zwaar gewond geraakt en zijn twee personen op de vlucht geslagen. Zij zijn te voet, want het voertuig waarin ze mogelijk zaten is tegen een boom langs de weg tot stilstand gekomen.