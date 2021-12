School in Rietmolen wil niet naar de kerk: ‘Het lijkt alsof de kinderen vergeten worden’

Het team, de directie, de ouderraad (or), de medezeggenschapsraad (mr) en het schoolbestuur hebben grote zorgen over het plan om de basisschool St. Jozef naar de naastgelegen Caeciliakerk te verhuizen. Volgens bestuurder Debby Verhoeve van Stichting Keender is het kerkgebouw niet geschikt voor huisvesting van de school. Het uiteindelijke besluit is aan de gemeenteraad, maar het is nog onduidelijk wanneer de politiek de knoop doorhakt. „Terwijl we met ons eigen plan bij wijze van spreken morgen kunnen beginnen.”