School stuurt leerlingen naar huis omdat oma misschien corona heeft

HENGELO - Twee leerlingen van basisschool De Leer in Hengelo zijn vanmorgen van school gehaald omdat hun oma verschijnselen heeft van het coronavirus. Dat heeft schooldirecteur Arjan Boll laten weten in een bericht aan ouders.

,,Oma brengt de kinderen regelmatig naar school. We hebben die leerlingen uit voorzorg van school laten halen omdat oma nu twee van de drie verschijnselen heeft die bij het coronavirus horen”, zegt Boll in een toelichting.

De kinderen mogen voorlopig thuis blijven en hoeven morgen niet op school te komen, zegt Boll. ,,We staan in nauw contact en houden in de gaten hoe het verder gaat. Of de kinderen volgende week naar school kunnen, beslissen we zondagavond”, zegt Boll. ,,Daarover is ook contact met de GGD. Als oma daadwerkelijk het coronavirus heeft, blijven ze uiteraard langer thuis.”

School blijft open

Van sluiting van de school, zoals voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) bij de NOS heeft voorgesteld, is in Hengelo geen sprake. ,,Wij zullen de school niet uit eigen beweging sluiten. Dan doen we alleen als daartoe vanuit Den Haag het bevel komt”, zegt Boll.

Gevolgen voor de andere leerlingen op de school zijn er vooralsnog niet. Alle kinderen van alle groepen worden gewoon nog op school verwacht en er worden geen andere voorzorgsmaatregelen genomen, anders dan geadviseerd door het RIVM en de GGD. Boll: ,,Uiteraard letten we wel extra scherp op de hygiëne, van zowel de juffen en meesters als de kinderen, maar dat deden we vanaf vorige week al.”

Geen reden tot paniek

Ongeruste reacties van ouders heeft de schooldirecteur nog niet gekregen. ,,Is ook helemaal niet nodig”, zegt hij. ,,Het is van belang open te blijven communiceren en vooral niet in paniek te raken. Daar is helemaal geen reden toe.”