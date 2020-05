School tegen leerlingen: Zo snel mogelijk wegwezen als de les klaar is

,,Sommige leerlingen hadden de galajurk of het pak al heel lang klaar hangen. Heel spijtig dat dat in de kast moet blijven, want een gala als afsluiting van de middelbare school gaat er niet komen”, zegt Sjef Lommen, rector van het Gerrit Komrij Collge (GKC) in Winterswijk.



Het illustreert één van de worstelingen waar scholen mee zitten, als die straks vanaf 2 juni vermoedelijk weer open gaan. De lessen beginnen weer, maar hoe? Daarover wordt op sommige scholen nog nagedacht. En voor elke school is de keuze anders, zegt Maria van Hattum, bestuursvoorzitter van Achterhoek VO, een scholenkoepel met vijftien middelbare scholen in de Achterhoek. ,,Dat ligt onder meer aan de cultuur van de school, maar ook aan de grootte van de lokalen. In een kleiner lokaal kunnen nou eenmaal minder leerlingen.”