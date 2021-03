Schoolklasje vol senioren maakt al 25 jaar bedrijfsexcursies: ‘Handgranaten tussen de aardappels, heel bijzonder’

Bedrijfs­lei­der varkenshou­de­rij uit Laren veroor­deeld tot taakstraf voor mishande­len bevallende zeug: ‘Het gegil ging door merg en been’

2 maart „Verrotte rotzeug, vieze rat, smeerlap. Ik trap oe de kop in elkaar kankerbeest, ga maar dood”, klinkt het dinsdagmorgen in de Almelose rechtszaal. Op het videoscherm is de stem van Bastiaan B. ( 40) uit het Gelderse Laren te horen, terwijl hij een varken met kracht tegen hoofd en lijf trapt. Tegelijkertijd houdt hij het beest een dode pasgeboren big voor, net zolang totdat het varken erin bijt. Het varken krijst ondertussen van de pijn. Het gegil gaat door merg en been.