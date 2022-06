Schoolreis GKC Winterswijk geschrapt om tekort aan chauffeurs: ‘Genoeg bussen, te weinig bestuurders’

Zutphen wil een blijvend jaarlijks sportgala, maar zijn daar ook sporters voor?: ‘Ik weet het niet zo goed’

Goed presterende sporters in het zonnetje zetten. In vele gemeenten gebeurt het al tijdens een jaarlijks sportgala. Van Olympische medaillewinnaars, tot wereldkampioenen of Nederlands kampioenen. Als het aan de gemeente Zutphen ligt komt er structureel ook zo'n sportgala in Zutphen. ,,We hebben niet de topsporters, maar wel goede prestaties.’’

13:21