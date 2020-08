Schoonheidsspecialiste Yvonne uit Neede: ‘De spontaniteit is uit de behandelingen verdwenen’

column jonah falke Eten ze weleens rundvlees­sa­la­de met de hand?

18 augustus Momenteel verblijf ik in een groot huis van een groot schilder in Amsterdam Oud-Zuid. Mijn vriend, de schilder, is met vakantie. Dit is een mooie, rustige, vriendelijke buurt vol met geslaagde en knappe mensen. Menselijk verval lijkt zich elders af te spelen.