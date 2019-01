Schorsingsverzoek tegen Aaltens varkensbedrijf afgewezen

Winters­wijk­se burgemees­ter Joris Bengevoord te gast in Nieuwscafé over de regenboog­vlag

18:25 DOETINCHEM - Joris Bengevoord is gast in het Nieuwscafé van zondag 3 februari in de Gruitpoort in Doetinchem. Bengevoord is bijna twee jaar burgemeester van Winterswijk en werd eerder deze maand verkozen tot beste bestuurder van kleine gemeenten.