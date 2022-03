Schoten gelost vanuit woning in buurtschap bij Aalten, politie houdt persoon aan

De politie meldde via Twitter kort voor 15.00 uur dat agenten bezig waren ‘de persoon onder controle te krijgen’. Op beelden vanuit de Kruisdijk, de straat waar het incident plaatsvond, zijn verschillende eenheden te zien.



Het is kort na het incident niet precies duidelijk of er aan de straatzijde uit het huis huis geschoten of aan de achterkant. Ook is niet duidelijk waarom de schoten zijn gelost.



IJzerlo is een buurschap in de gemeente Aalten, het ligt praktisch op de Duitse grens tussen Aalten en Dinxperlo.