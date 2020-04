Schouwburg Amphion hoopt 1 juni weer open te kunnen

,,Het was een hele puzzel waarbij we hopen op 1 juni weer open te mogen", laat Droste weten in een persbericht. ,,We hebben zoveel mogelijk de geannuleerde voorstellingen verplaatst naar juni, juli en september. In dat geval informeren we bezoekers zo snel mogelijk over de nieuwe data. Als we 1 juni toch niet open mogen, dan zullen we helaas veel voorstellingen definitief moeten annuleren. Dit omdat we volgend seizoen al boordevol zitten.”