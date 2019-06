Schouwburg Amphion onderhandelt over slepende gevelkwestie

update Avondvier­daag­sen lijken door te gaan: mogelijk wel kortere routes

12:08 WINTERSWIJK/ DIDAM - In de Achterhoek en Liemers zijn deze week tal van avondvierdaagsen. Net nu er een onweersstorm op komst is vanavond. De meeste organisaties weten dan ook nog niet zeker of alle wandelactiviteiten wel door kunnen gaan.