Schouwburg, Gruitpoort en Muziekschool verder onder naam Amphion Cultuurbedrijf

‘Plannen van Lochem om in woonbehoef­te van eigen inwoners te voorzien zijn achter­haald’

7 december Ruim 1300 nieuwe woningen wil het college van Lochem uiterlijk in 2030 gebouwd hebben om de woningmarkt van het slot te halen. Inwoners en dorpsraden mogen komend jaar hun meningen geven over hoe, waar en wat voor type woningen er moeten komen. Jos Israel, fractievoorzitter van oppositiepartij PvdA, gaat dit niet snel genoeg. ,,De plannen waar ze het over hebben zijn achterhaald. Snelle woningbouw vraagt daadkracht van het Lochemse college.’’