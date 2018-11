Schouwburg Lochem op koers

Video Melkresten oorzaak massale vissterfte in Berkel

10:10 De massale vissterfte in de Berkel is veroorzaakt door melkrestanten. Dat blijkt uit laboratoriumonderzoek op verzoek van de Stentor. 24 uur lang spoelden de melkresten de Achterhoekse rivier in. Daardoor ontstond zuurstoftekort, met vele duizenden dode vissen als gevolg.