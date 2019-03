‘Schouwburg Lochem staat niet in brand’

Vol trots kon Mirjam Radstake maandagavond ten overstaan van de plaatselijke politiek melding maken van mooie feiten. De bezoekcijfers zijn prima, er wordt veel samengewerkt met andere culturele organisaties, het filmhuis draait uitstekend. Maar ze had het ook over een paar aandachtspunten: de stijgende personeelskosten, de duurder wordende voorstellingen en last but not least de onderhoudskosten. Het dak is aan reparatie toe en voor een deel was dat niet voorzien. Radstake sprak dat er vooralsnog geen problemen zijn voor de schouwburg. Ze vindt het prettig om opdoemende misverstanden uit de weg te ruimen.