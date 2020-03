Schrappen reizen Achterhoekse scholen wegens coronavirus kost tonnen

Het gaat om enkele tientallen reizen die tot eind april in de planning stonden. Dit in verband met het oprukkende coronavirus. ,,De reizen vanaf eind april, begin mei laten we nu nog doorgaan", zegt Henk van der Esch, voorzitter van Achterhoek VO.



,,De situatie is te schimmig om te kijken hoe het er over anderhalve maand voorstaat. De annuleringsverzekering vergoedt de kosten niet. De ouders kunnen we niet voor reizen laten betalen die niet doorgaan, dus komt de rekening bij de scholen.”



Onder Achterhoek VO vallen onder meer de Doetinchemse scholen Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Ludger College en Metzo College onder. Maar ook onder meer het Gerrit Komrij College in Winterswijk, Schaersvoorde en Almende College.