Schrappen wedstrijden en trainingen dreigt: FC Winterswijk zoekt vrijwilligers om QR-codes te checken

Hoe die precies gelegd wordt, moet nog uitgedacht worden. ,,Dat mensen, voordat ze de kantine in mogen, gecontroleerd moeten worden, is nog te organiseren. Maar dit is van een compleet andere omvang.”



Om mensen te vinden die de club wil helpen, heeft het bestuur een oproep op de website geplaatst. ,,We hebben wekelijks duizenden mensen op ons terrein. Daarnaast liggen er ook velden verder weg. De intentie is er om te voldoen aan de gestelde regels, maar dat gaat ons met alleen de huidige vrijwilligers niet lukken”, weet Te Kolste.



De voorzitter is bezorgd dat voetballers door de nieuwe regels weg blijven van het sportpark. ,,Ik heb al signalen dat mensen zeggen vrijdag voor het laatst op de club te zijn. Dat is heel zorgelijk. Het lijkt me toch niet de bedoeling dat we mensen van het sporten af houden met het invoeren van deze regels.”



Of het ontbreken van spelers ook voor problemen gaat zorgen bij compleet krijgen van elftallen, weet Te Kolste nog niet. ,,Dat wordt in de loop van deze week duidelijk.”