Schrijven voor vrijlating gevangen in De Oude Mattheüs: ‘Write for rights’ goed voor 1100 brieven

EIBERGEN - ‘Write for rights', de jaarlijkse actie waarbij op initiatief van Amnesty International brieven worden geschreven om voor directe vrijlating van gewetensgevangenen te pleiten, was zaterdagmiddag in Eibergen goed voor 1100 geschreven brieven.

In kerkgebouw De Oude Mattheüs werd urenlang geschreven voor de vrijlating van gevangenen in allerlei landen. Er lagen kaarten en voorbeeldbrieven; eerdere deelnemers hadden deels ook setjes voorbeeldbrieven thuisbezorgd gekregen en leverden hun schrijfproducties alleen nog in. Met 1100 brieven en kaarten is de oogst aan oproepen aan machthebbers om een eind te maken aan oneerlijke processen en detenties, ongeveer even groot als in 2020.

Ageeth Reitsma van de Amnesty-werkgroep Berkelland: „Aan de tafels die klaargezet waren zaten eigenlijk toch iedere keer mensen te schrijven. Op groot scherm waren de filmpjes te zien van de mensen waarvoor we dit jaar schrijven. Ook waren er goede berichten over mensen waar we vorig jaar voor schreven. De mensen die er waren vonden het goed om thuis te schrijven of om er juist de tijd voor te nemen in het mooie gebouw De Oude Mattheüs.”

De actie Write for rights is jaarlijks gekoppeld aan de datum van 10 december: Dag van de Mensenrechten en in 1948 de dag waarop in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen.