Schrijver Bert Wagendorp: ‘Een rechtse hoek namens álle kleingehouden Achterhoekers’

Bert Wagendorp (65) logeert 6 januari 2021 in hotel Stad Munster in hartje Winterswijk. Vanuit zijn kamer kijkt de schrijver over de Markt. Als hij de tv aanzet, is hij ineens 7000 kilometer verderop en ziet woedende aanhangers van Donald Trump het Amerikaanse Capitool bestormen.



Dat zal Abel Sikkink toch nooit hebben bevroed. Zeker niet toen hij als 8-jarige in 1847 op dezelfde Markt in Winterswijk stond. Samen met zijn broertje, zusjes en ouders maakte Abel hier de eerste meters naar het verre Amerika, immers het beloofde land.



Voor de goede orde: Abel Sikkink heeft nooit bestaan. Het is de in het hoofd van Wagendorp ontsproten romanfiguur die de lezer in de drie delen meeneemt. Om te beginnen van de Achterhoek naar Lake Michigan waar de boot waarop Abel zit - met de haven van Sheboygan in zicht - vergaat. Abel is de enige van zijn familie die overleeft.