RUURLO - Schrijver Jan Brokken (1949) komt vrijdag 5 april op uitnodiging van de KunstKring Ruurlo naar Ruurlo. Brokken, bekend van onder andere De Kozakkentuin, Baltische Zielen, De Rechtvaardigen, vertelt over zijn leven en werk, over de totstandkoming van zijn boeken. Maar ook over zijn reizen en over Frankrijk, zijn tweede vaderland.

De lezing begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Kulturhus in Ruurlo, Nieuwe Weg 5. In de pauze is er gelegenheid tot het kopen van boeken van de schrijver en deze door hem te laten signeren.

‘In zijn boeken weet Jan Brokken steeds van iedere geschiedenis een diep menselijk verhaal te maken; dat is zijn kracht en zijn talent’, aldus Geert Mak. Hij wordt alom geprezen door zijn uitzonderlijke verteltalent. Zijn boek ‘Het laatste oordeel’ nam Joost Zwagerman op in zijn bloemlezing van de beste korte verhalen uit de Nederlandse literatuur.

Na zijn studie aan de School voor Journalistiek in Utrecht vervolgde hij zijn opleiding aan het Institut d’Etudes Politiques van de Universiteit van Bordeaux. Hij trouwde met een Française en verbleef enige jaren in Frankrijk. Van 1973 tot 1976 schreef hij voor het dagblad Trouw, waarna hij overstapte naar het weekblad De Haagse Post.

Na 15 jaar wonen en reizen in het buitenland, o.a. in het Caribisch gebied en Zuid Amerika, keerde Brokken in 2002 terug naar Nederland. Hij bezocht de Baltische Staten, Letland, Estland en Litouwen, waar hij stuitte op intrigerende familiegeschiedenissen. ‘Baltische Zielen’ (2010) was hiervan een resultaat.

In zijn laatste boek ‘De Rechtvaardigen’ verhaalt hij over de Nederlandse consul Jan Zwartendijk die duizenden Joden redde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook in het buitenland oogstte hij met dit boek veel lof. Brokken werd genomineerd voor de Gouden Uil en de Libris Literatuurprijs.