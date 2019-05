Schrijver Jonah Falke zoekt liever de rafelranden van het leven

El Jebli schiet De Graafschap in blessure­tijd langs tiental Sparta

25 mei Welke club speelt na de zomer in de eredivisie: Sparta of De Graafschap? De beste papieren zijn na vanavond voor de Superboeren. Op Het Kasteel eindigde het onderlinge duel in 1-2. Youssef El Jebli maakte kort voor tijd de beslissende goal vanaf de stip en dompelde Sparta in rouw.