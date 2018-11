Schrijversechtpaar geniet van de Achterhoekse rust: ‘Het is hier zo stil, rustig en mooi’

‘Brand Bosrestau­rant Joppe ontstond door probleem met elektrici­teit’

7 november De grote brand bij Het Bosrestaurant in Joppe is hoogstwaarschijnlijk ontstaan in de technische installatie in het pand. Dat laat Bert Huisman, woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) weten na onderzoek van de VNOG.