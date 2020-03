Schrik om Achterhoekse docent met coronavirus, maar weinig reacties van ouders

Ziekenhuis­per­so­neel in de Achterhoek mag niet op vakantie om corona

6:49 DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Personeel dat werkt in één van de twee Achterhoekse ziekenhuizen mag niet op vakantie. Zo wil het ziekenhuisbestuur voorkomen dat medewerkers van het Slingeland in Doetinchem en SKB in Winterswijk in het buitenland besmet raken met het coronavirus.