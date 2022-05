Schuilkerk Winterswijk timmert tegenwoordig openlijk aan de weg

De leden van de kerkgemeenschap, de doopsgezinden, moesten hun geloof namelijk in het geheim belijden. In tegenstelling tot veel andere kerken kennen zij namelijk de vrijwillige volwassendoop. En dat was voor de overheid voldoende aanleiding om ze als ketters te vervolgen. In de 16e eeuw werd menig doopsgezinde gemarteld of belandde op de brandstapel. Later werden ze, net als de katholieken, gedoogd.