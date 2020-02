Schuren op slot na vondst drugslab Vragender, andere huurders de dupe

In een andere schuur op het erf staan nog varkens. Die gaat pas op slot als de eigenaar van de dieren ze heeft kunnen verkopen en de varkens zijn opgehaald. In dit geval gaat namelijk het dierenwelzijn voor.



Bronsvoort is blij met de adequate politieactie én de oplettendheid van de bewoners van het buitengebied. ,,Ondermijning is in deze zware vorm nog niet aangetroffen in onze gemeente. Dat we hierop wel voorbereid waren, blijkt uit het daadkrachtige optreden van de politie”, zegt zij. ,,Zeker ook dank aan de inwoners, die alert waren en informatie hebben gegeven aan de politie en gemeente. Dat het dichterbij is dan je denkt maakt dit voorval duidelijk. Opnieuw blijkt hoe belangrijk het is dat signalen worden gemeld.”



Bij de inval vorige week zijn twee mannen en een vrouw aangehouden. Alleen één van de twee mannen zit nog vast. De politie meldt ‘vanwege de privacy’ nog steeds niets over de identiteit van de verdachten.