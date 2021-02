Schutters strijken het vaandel, streep door alle festiviteiten: ‘Het is vreselijk jammer’

,,Het is vreselijk jammer’’, zegt Wim Sanders van de Federatie van Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen St. Hubertus, zoals deze koepel voluit heet. ,,Maar we kunnen het risico niet lopen. Aan de activiteiten van de federatie nemen schutters uit heel Gelderland deel, van Niftrik tot Haaksbergen. Die kun je nu, in verband met corona, niet bij elkaar laten komen. Het was een duivels dilemma, maar het is niet anders.’’

Kermissen

Wat het besluit voor puur lokale schuttersactiviteiten, zoals kermissen, inhoudt is ongewis. Sanders: ,,Als het mogelijk is om op lokaal niveau iets te organiseren - denk aan een kermis - en dat kan, dan is dat natuurlijk prima. Maar ik heb begrepen dat veel verenigingen nu al zeggen dat ze ervan afzien. Kijk, mochten we in mei of juni de corona onder de knie hebben, dan is voor veel verenigingen de tijd te krap om nog een kermis te organiseren. Bovendien hebben schutterijen doorgaans wat oudere leden. Die zeggen: Ik moet eerst een spuitje gehad hebben. Tot dan ga ik nergens naartoe.’’

Bij de schuttersfederatie zijn 65 verenigingen met in totaal 27.000 leden aangesloten. De federatie is onderverdeeld in vier kringen, waaronder de Kring Rijk van Nijmegen en de Betuwe. Die telt zestien verenigingen. Sanders: ,,Als het weer kan hopen we dat er eerst op dorpsniveau weer activiteiten komen, dan op kringniveau en vervolgens in federatief verband. Maar dat laatste pas in 2022. Ons besluit staat vast voor het hele jaar.’’

Indoor vendelen

Een van de activiteiten in deze regio die sneeft, is het indoorvendelzwaaien. Dat zou in maart in Millingen bij OEV (de dröge schutterij) plaats vinden. Dat is al verplaatst naar mei én naar buiten, maar nu dus definitief afgeblazen. En dat geldt ook voor de Gelderse schuttersdag in september - altijd het laatste concours van het seizoen - die dit keer in Nieuw-Dijk zou plaats vinden.

Quote Het was een duivels dilemma Wim Sanders, Gelderse schuttersfederatie

,,Volgend jaar bestaat de federatie 75 jaar’’, zegt Wim Sanders. ,,We hopen dat we dan weer dingen kunnen organiseren. We hebben een landjuweel in Giesbeek op de agenda staan in mei 2022. De schutterijen willen wel. Die staan te popelen. Maar ze beseffen ook dat het nu even niet kan. Je weet niet wie er wanneer al ingeënt is. We hebben vanuit de verenigingen veel begrip gekregen voor ons besluit.’’