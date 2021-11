Schuttersfestijn, Huntenpop en pronkzitting in Achterhoek gaan door: ‘Kneep ’m wel even’

Dit jaar kon de toertocht in Ruurlo nog doorgaan, maar volgend jaar? ‘Als dit wegvalt is het gebeurd met onze motorclub’

RUURLO - De toertocht met crossmotoren van de Motorclub Ruurlo is de hele week al onderwerp van discussie. Voor de autorally in Eibergen werd een week eerder immers de vergunning geweigerd. Zondag kon er gewoon worden gecrost over zandwegen en bospaden rond Ruurlo.

