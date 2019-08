Schuur gaat in vlammen op in Etten

Program­meur Mo Middag van het openlucht­the­a­ter: ‘Iedere Lochemer moet van tijd tot tijd in dit theater komen’

8:00 Het openluchttheater in Lochem wil weer knallen. Het theater raakte enigszins in het slop, maar de laatste jaren probeert de Stichting Openluchttheater de schwung er weer in te krijgen. Er mogen vier grote concerten per jaar worden gehouden. Dit jaar blijft het nog beperkt tot twee (De Dijk en de Edwin Evers Band) , maar vanaf volgend jaar zullen dat er zeker vier zijn, belooft bestuurslid/programmeur Mo Middag.