Schuur gaat in vlammen op in Lichtenvoorde

Genieten van de kwaliteits­brom­mers in de Steenderen­se kerk

10 augustus STEENDEREN – Wat maakt die antieke bromfietsen nou zo bijzonder dat je ze zelfs in de Remigiuskerk in Steenderen komt bekijken? Voor Wim den Hartog (67) uit Eerbeek, bestuurslid van de Zündapp Veteranenclub, is het geen vraag. ,,Ik heb vroeger als jongen veel op brommers rondgescheurd in Rotterdam.’’