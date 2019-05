Schuur in Winterswijk vat opnieuw vlam na eerdere brand

video In Eefde profiteren ze volop van het Max-ef­fect: ‘Karten duur? Dat is een hardnekkig misver­stand’

26 mei De kartbaan Eefde profiteert als één van de oudste en moeilijkste banen van het Max Verstappen-effect, genoemd naar de F1-coureur die vandaag in Monaco aan de start verscheen. ,,De baan in Eefde is perfect voor kinderen, want ze worden gedwongen vooruit te denken.''