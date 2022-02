Schuur met Porsche brandt uit in Vorden

Wethouder botst met eigen partij in Zutphen over terugkopen complex van Theater Hanzehof

Theater Hanzehof in Zutphen gecontroleerd failliet laten gaan. Het was een opvallend voorstel van de SP Zutphen tijdens de gemeenteraadsvergadering waar juist een besluit genomen zou worden om het complex als gemeente terug te kopen. Een plan waar nota bene hun eigen wethouder cultuur, Mathijs ten Broeke, jarenlang aan had gewerkt. ,,Hieronder draag ik een hemd, maar ik sta niet in mijn hemd.’’

