Schuurbrand Bocholt: man verdacht van poging tot moord

Kinderen in Bronck­horst lakken 2.100 euro bij elkaar voor Stichting Semmy

13:32 BRONCKHORST - Een nagellakactie voor het goede doel heeft afgelopen weekend in Bronckhorst ruim 2.100 euro opgeleverd voor de bestrijding van hersenstamkanker. Tientallen kinderen hebben het bedrag de afgelopen drie dagen opgehaald tijdens activiteiten in de gemeente, onder de noemer Heel Bronckhorst lakt. ,,Elke euro telt, we zijn hier ongelooflijk blij mee”, laat Hannie Zweverink van de organiserende Lionsclub Bronckhorst weten.