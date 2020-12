Schuurman BZC verkoopt snert om het hoofd boven water te houden

Scheve gezichten omdat studenten worden uitgeslo­ten voor jongerenwo­nin­gen in binnenstad Zutphen

Waarom komen studenten niet in aanmerking voor gloednieuwe jongerenwoningen in de binnenstad van Zutphen? Dat vraagt SP-fractievoorzitter Nils Müller zich af. Volgens hem gaat deze uitsluiting in tegen de voorwaarden voor een subsidie die de gemeente Zutphen voor het pand verleende.