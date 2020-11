Schuurtjes met asbestdaken in Berkelland? ‘Pak ze zo snel mogelijk aan’

Docent basis­school in Groenlo en jeugdlei­der FC Eibergen verdacht van downloaden kinderpor­no

24 november EIBERGEN/GROENLO - Een docent van basisschool Willibrordus in Groenlo en jeugdleider bij voetbalclub FC Eibergen is per direct op non-actief gezet. Hij wordt er van verdacht kinderporno gedownload te hebben.