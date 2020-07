Scooter en auto botsen op elkaar op kruising in Zelhem

GGD: veel meer mensen laten zich testen op corona, topdrukte in teststra­ten in deze regio

20:04 Het aantal mensen dat zich laat testen op het coronavirus neemt de laatste dagen flink toe. De landelijke GGD GHOR constateert sinds een week dat het extra druk is op de speciale telefoonlijn die je kan bellen om een test aan te vragen. Ook de GGD's in Oost-Nederland merken dat het drukker wordt. In IJsselland hebben ze de testcapaciteit fors opgeschaald en in Flevoland zijn vandaag zelfs alle beschikbare coronatesten gebruikt.