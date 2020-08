Scooterrijder belandt in maisveld in Gaanderen

Verbod op alcohol in wijkcentra: biertje of wijntje taboe tijdens potje klaverjas­sen

7:09 DOETINCHEM Een biertje of wijntje tijdens een spelletje kaart is voortaan taboe in de tien Doetinchemse wijkcentra. Per 1 september wordt er geen alcohol meer geschonken, vanwege strenge eisen in de Drank- en Horecawet.