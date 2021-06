Scooterrijder gewond door botsing met auto in Genderingen

foto's Huis mét zwembad voor een zacht prijsje? Dit koop je in Oost-Nederland voor minder dan 300.000 euro

17 juni Een verfrissende duik in het zwembad in je eigen achtertuin: hoe lekker zou dat zijn op een snikhete dag als vandaag? Deze luxe is niet louter weggelegd voor de vermogende klasse. Ook met minder dan 300.000 euro behoort een huis mét zwembad tot de mogelijkheden in Oost-Nederland.