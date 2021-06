Scooterrijder gewond door botsing met auto in Gendringen

Waar de buurt in opstand komt, gaan de plannen voor windmolens van tafel: ‘Ik ben trots op wat we hebben bereikt’

10:35 Windmolenplannen in deze regio sneuvelen bij bosjes. Steeds meer gemeenten zetten de afgelopen weken een streep door de bouw van hoge windturbines. Niet zelden na vurige protesten van burgers. In verzet komen loont? ,,Deze weerstand is logisch, inwoners zijn amper betrokken.”