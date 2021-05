Scooterrijder gewond door ongeval in Velswijk

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Coronacij­fers fors naar beneden, verschil in Gelderland het grootst

4 mei Het aantal nieuwe coronabesmettingen is vandaag fors gedaald. Landelijk waren het er bijna 1400 minder dan gisteren. Ook in Oost-Nederland worden minder positieve tests gemeld, vooral in Gelderland schoot het aantal naar beneden. De grote daling heeft te maken met het hoge aantal besmettingen van gisteren, dat weer werd veroorzaakt door een eerdere technische storing.