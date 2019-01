Scooterrijder gewond na botsing met aanhanger

Dinsdag kun je de blootgeleg­de kazemat in Doetinchem vanaf een stellage bekijken

15:48 DOETINCHEM - De kazemat die de afgelopen dagen is blootgelegd in het centrum van Doetinchem is dinsdagavond te bezichtigen vanaf een stellage. Ook zal de kazemat worden uitgelicht. De bezichtigingen zijn dinsdag en vrijdag van 19 tot 21 uur. Ieder half uur is er een rondleiding.