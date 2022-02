Scooterrijder overgebracht naar ziekenhuis na botsing met auto in Doetinchem

Wordt het nog winter? De weerama­teur gelooft er niet meer in

De temperatuur schommelt dezer dagen rond de 10 graden Celsius. Dubbele cijfers in februari, dat lijkt in de verste verte niet op winter. Moeten we blijven hopen of zetten we onze knop vast om in de voorjaarsstemming? Weeramateurs Mark Wolvenne uit Twello en Herman Dute uit Borculo laten hun licht schijnen.

10 februari