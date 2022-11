Scooterrijdster botst op hond in Doetinchem

Column Mijn kinderen zeggen: ‘Iedereen accepteren zoals hij/zij/hen is kan ook zonder overal een regenboog’

Met mijn jongens had ik afgelopen week een discussie over de ophef over de regenboogtrap op de school in Winterswijk. Ouders waren een petitie gestart tegen de gekleurde trap, ze vonden het belachelijk, kinderen wilden er niet overheen.

11 november