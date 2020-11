Scooterrijdster valt op spoor voor aanstormende trein: omstanders redden vrouw het leven

Corona bij zeven leraren Hengelose basis­school, lessen niet in gevaar

14:18 HENGELO - Zeven leraren van basisschool De Leer in Hengelo zijn positief getest op corona. De zeven zitten inmiddels allemaal in thuisquarantaine en hebben milde klachten. ,,Er zijn voldoende invallers om les te blijven geven, dus het onderwijs is gelukkig nog op orde”, zegt schooldirecteur Arjan Boll.