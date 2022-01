Scootmobiel mag tot uitspraak rechter in gang blijven staan: ‘Liever heb ik dat u er samen uitkomt’

Carnavalis­ten realis­tisch én teleurge­steld: ‘Misschien kunnen we nog iets in een kleine bezetting doen’

LIEVELDE/ LOBITH - Heel even gingen de carnavalsharten sneller kloppen toen een paar dagen geleden het woord ‘versoepelingen’ in de media verschenen. Want was er dan tóch iets mogelijk eind februari? Na de persconferentie van dinsdagavond is één ding duidelijk: nergens zal er lekker gehost worden.

25 januari